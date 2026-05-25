Народные приметы: 26 мая не стоит кричать и ругаться, а также убивать комаров

Москва25 мая Вести.На 26 мая в народном календаре приходится день святой Гликерии, известной также как Лукерья Комарница. Этот день ассоциируется с началом лета и появлением комаров. В старину люди говорили: "Пришла Лукерья – открывай двери комарам", пишет ГТРК "Самара".

В этот день женщины доставали из сундуков летнюю одежду, а мужчины готовили инструменты, необходимые для полевых работ. Пчеловоды осматривали пасеки и открывали ульи. Люди также заготавливали травы для защиты от насекомых, в частности пижму, полынь и багульник.

В доме нужно было хорошенько все проветрить, чтобы избавиться от ощущения застоя после пробуждения природы.

А вот убивать комаров 26 мая не стоит. Люди верили, что, если уничтожить первых комаров, они будут особенно злыми все лето.

Категорически запрещалось кричать и ругаться, чтобы не разбудить злых духов, которые, воплотившись в насекомых, будут досаждать людям.

Существовала также примета, что большое количество комаров предвещает богатый урожай, и наоборот, если комаров мало, то лето будет сухим и неурожайным.