Денежное новолуние 16 мая может повлиять на каждого В денежное новолуние 16 мая необходимо навести порядок в делах

Москва16 мая Вести.Поздним вечером 16 мая, в 23.03 по московскому времени, наступит новолуние. Это астрономическое явление способно повлиять на ход событий в жизни каждого, сообщает ГТРК "Самара".

Такая фаза Луны считается временем символической перезагрузки, когда энергии становится заметно меньше, чем в полнолуние, но именно сейчас удобнее всего наметить направление для будущих дел.

Обычно новолуние подходит для избавления от лишнего – как от старых вещей, так и от устаревших привычек и контактов.

Однако сегодняшнее новолуние имеет свои особенности. Его называют "денежным", поскольку оно произойдет в знаке Тельца – покровителя материального достатка и стабильности, пишет aif.ru.

В этот день хорошо ставить финансовые цели, составлять бюджет и продумывать планы накоплений. … Это подходящее время для того, чтобы планировать большие дела на долгое время вперед говорится в публикации

Будет полезно разобрать карты, счета, подписки, поскольку Телец любит ясность и контроль над материальным, а вот импульсивных трат и спонтанных покупок стоит избегать.

В целом же энергия этого дня направлена на закрепление, а не на резкие перемены.