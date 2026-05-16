Москва16 маяВести.Поздним вечером 16 мая, в 23.03 по московскому времени, наступит новолуние. Это астрономическое явление способно повлиять на ход событий в жизни каждого, сообщает ГТРК "Самара".
Такая фаза Луны считается временем символической перезагрузки, когда энергии становится заметно меньше, чем в полнолуние, но именно сейчас удобнее всего наметить направление для будущих дел.
Обычно новолуние подходит для избавления от лишнего – как от старых вещей, так и от устаревших привычек и контактов.
Однако сегодняшнее новолуние имеет свои особенности. Его называют "денежным", поскольку оно произойдет в знаке Тельца – покровителя материального достатка и стабильности, пишет aif.ru.
В этот день хорошо ставить финансовые цели, составлять бюджет и продумывать планы накоплений. … Это подходящее время для того, чтобы планировать большие дела на долгое время впередговорится в публикации
Будет полезно разобрать карты, счета, подписки, поскольку Телец любит ясность и контроль над материальным, а вот импульсивных трат и спонтанных покупок стоит избегать.
В целом же энергия этого дня направлена на закрепление, а не на резкие перемены.