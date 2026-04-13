Москва13 апр Вести.Россия может учесть уроки войны в Иране в собственной стратегии безопасности. Об этом ИС "Вести" заявил председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

Я никогда не призывал к [применению] ядерного оружия. Но, когда враг на тебя нападает, и он тебя превышает по своему потенциалу, то что делать? Защищать свое население, бить по базам [противника], как бьет Иран. Я не просто имею право, а обязан это сделать. Я думаю, что нужно менять нашу доктрину, в том числе. Уроки этой иранской войны будут дальше реализовываться, надеюсь, и в наших документах стратегического характера заявил он

Ранее на фоне проводимой американо-израильской военной операции Тегеран предостерег от враждебных действий против иранских портов. Сообщалось, что связанные с США и Израилем суда по-прежнему не смогут проходить через Ормузский пролив.

При этом президент США Дональд Трамп 12 апреля заявил, что Военно-морские силы США начнут блокаду всех судов, пытающихся войти в Ормузский пролив и выйти из него.