Москва21 апр Вести.Иран восстановил запасы ракет, систему управления и количество пусковых установок. Таким образом Тегеран вновь готов к продолжению "танго" с США. Об этом ИС "Вести" заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

По его словам, Иран никому ничего не должен. Он будет продолжать действовать в том ключе, в котором уже привык.

Иран готов к продолжению танго с Соединенными Штатами. Они восстановили запасы ракет, восстановили полностью систему управления, количество пусковых установок, уточнили расположение целей и объектов. Ничего не мешает им продолжать в том же ключе, в каком все это происходило до перемирия. Мало того, группировка кораблей Соединенных Штатов, которые обеспечивают так называемую блокаду, находится в очень уязвимой позиции. Иран может ее достаточно быстро и эффективно нейтрализовать сказал депутат

Ранее президент США Дональд Трамп снова заявил, что не хочет продлевать перемирие с Ираном.