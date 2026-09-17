Депутат - о том, к чему приведет запуск женской мобилизации на Украине Депутат Кувачев: мобилизация женщин станет демографическим приговором Украине

Москва17 сен Вести.Мобилизация женщин в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) станет не только военным и демографическим приговором для страны, но и превратит нацию в вымирающий придаток интересов Запада. Об этом заявил депутат Законодательного собрания Запорожской области Степан Кувачев.

Женская мобилизация – это не только военный, но и демографический приговор. Если в окопы погонят женщин, то через год-два Украина получит не просто выжженную землю, а нацию без будущего. Матери не смогут рожать, дети останутся сиротами, а страна – вымирающим придатком чужих интересов сказал он ТАСС

Кувачев также отметил, что Брюссель давит на Киев, а тот – на женщин. Например, в Харьковской области, по словам депутата, женщин принуждают подписывать контракты под угрозой уголовного преследования. В подконтрольном киевскому режиму Запорожье медсестер и фармацевтов заставляют вступать в ВСУ, давя на них психологически и финансово – платя низкие зарплаты.

Верховная рада утверждает, что мобилизации женщин нет, но на самом деле она уже идет подчеркнул собеседник агентства

Депутат добавил, что режим, который ведет "своих матерей и дочерей в бой", должен держать ответ перед судом.