Москва29 апрВести.Олимпийская чемпионка, первый зампред комитета Госдумы по международным отношениям Светлана Журова прокомментировала русофобские слова игрока и бывшего тренера киевского "Динамо" Алексея Михайличенко.
Недавно Михайличенко позволил себе провокационные высказывания, охарактеризовал англичан как высокомерных, чопорных и самовлюбленных, добавив, что "российская падаль" - такие же. А вот шотландцы кажутся ему открытыми и дружелюбными людьми.
Светлана Журова в интервью Ленте.ру отметила, что грустно слышать такое от спортсменов.
Мы же их так не называем. Да и не будем никогда называть. Потому что мы точно не опустимся до этого уровнязаявила Журова
По ее словам, самое рискованное в словах Михайличенко — это то, что после снятия всех санкций и возвращения России в большой спорт российские и украинские болельщики могут столкнуться.
Зачем провоцировать наших болельщиков? Это же провокация чистой воды. Я бы не хотела накручивать наших болельщиков. Главное, чтобы потом они отыграться не захотели. Я бы им рекомендовала, когда мы вернемся, отвечать по-джентльменски чопорносказала она