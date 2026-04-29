Москва29 апр Вести.Олимпийская чемпионка, первый зампред комитета Госдумы по международным отношениям Светлана Журова прокомментировала русофобские слова игрока и бывшего тренера киевского "Динамо" Алексея Михайличенко.

Недавно Михайличенко позволил себе провокационные высказывания, охарактеризовал англичан как высокомерных, чопорных и самовлюбленных, добавив, что "российская падаль" - такие же. А вот шотландцы кажутся ему открытыми и дружелюбными людьми.

Светлана Журова в интервью Ленте.ру отметила, что грустно слышать такое от спортсменов.

Мы же их так не называем. Да и не будем никогда называть. Потому что мы точно не опустимся до этого уровня заявила Журова

По ее словам, самое рискованное в словах Михайличенко — это то, что после снятия всех санкций и возвращения России в большой спорт российские и украинские болельщики могут столкнуться.