Для селлеров WB составят отчеты о пострадавших товарах Продавцам WB предоставят специальные отчеты о пострадавших от атак БПЛА товарах

Москва28 авг Вести.На портал продавцов Wildberries добавлен специальный раздел, где можно узнать о пострадавших в результате атак БПЛА на логистические объекты компании товарах, сообщила пресс-служба RWB.

Предприниматели смогут предварительно ознакомиться, какие именно их товары и в каком количестве находились на конкретном логистическом объекте на момент чрезвычайной ситуации. В отчете будут указаны название товара, его номенклатура на Wildberries, артикул продавца и количество единиц уточняется в сообщении

Документы появятся в отдельной вкладке раздела "Финансовые отчеты" и будут сформированы по каждому пострадавшему объекту.