Мэр Липецка Щербаков: ПВР открыт для жителей домов, во двор которых попал дрон

Для жителей двух домов в Липецке открыли пункт временного размещения Мэр Липецка Щербаков: ПВР открыт для жителей домов, во двор которых попал дрон

Москва25 окт Вести.Жители домов №11 и №13 по улице Бунина в Липецке могут провести ночь в пункте временного размещения, сообщил мэр города Михаил Щербаков в мессенджере МАХ.

Уважаемые липчане, важная информация для жителей домов по ул. Бунина 11 и 13. Тем, у кого нет возможности переночевать у родственников или знакомых, готов пункт временного размещения в школе №69. Там подготовлены спальные места, вода и все необходимое для ночлега написал глава Липецка

Ранее сообщалось, что обломки беспилотника упали на парковку на улице Бунина. В результате загорелись несколько автомобилей. По предварительным данным, пострадавших нет.