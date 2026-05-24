Дмитриев высказался об умных кольцах Уиткоффа и Кушнера на переговорах в Москве

Москва24 мая Вести.Были ли кольца спецпосланника президента Соединенных Штатов Стивена Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера шпионскими или нет - не имеет значения, поскольку с ними был переводчик, который записывал все слова. Таким мнением в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести" поделился специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

Журналист спросил, могли ли умные кольца Уиткоффа и Кушнера быть шпионским оборудованием.

Даже если и может быть [кольца были шпионскими], там все равно был американский переводчик, который все записывал, поэтому, в принципе, они все в курсе даже без всяких колец заявил Дмитриев

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что в ближайшее время состоится визит Уиткоффа и Кушнера в Москву. Даты визита пока остаются неизвестными.