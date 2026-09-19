Глава ЦИК Памфилова: предателям России дороги назад нет

"Дороги назад нет": Памфилова обратилась к предателям России за рубежом Глава ЦИК Памфилова: предателям России дороги назад нет

Москва19 сен Вести.Уехавшим за границу предателям России дороги обратно не будет, заявила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова.

По ее мнению, за рубежом, в частности в Германии, собрались "политические отбросы", которые пытаются научить Россию проведению выборов​​​.

Так вот, не давайте повода этим отбросам, простите меня, которые локти кусают. Уехали, хотят вернуться – предателям дороги назад нет. Предали страну – живите так всю оставшуюся жизнь, как предатели сказала Памфилова в ходе брифинга о ходе голосования на текущих выборах

Ранее глава ЦИК сообщила о "большой киберагрессии" против ресурсов избирательной системы России. По словам Памфиловой, попытка дискредитировать систему и электронное голосование провалилась, а организаторы атаки "получили по лбу".