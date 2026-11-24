В Брянской области 52-летний местный житель пострадал при атаке дрона

Дрон ВСУ атаковал частный дом в Брянской области, ранен мужчина В Брянской области 52-летний местный житель пострадал при атаке дрона

Москва24 ноя Вести.В Брянской области дрон Вооруженных сил Украины нанес удар по частному дому в селе Лужки Стародубского района - пострадал 52-летний хозяин жилья. Об этом в мессенджере MAX сообщил губернатор региона Егор Ковальчук.

В селе Лужки Стародубского района украинский беспилотник атаковал частное домовладение. В результате удара ранения получил 52-летний местный житель, хозяин дома написал Егор Ковальчук

Отмечается, что врачи уже оказали мужчине необходимую помощь.

За минувшие сутки над Брянской областью ликвидировали 612 украинских беспилотников самолетного типа. В этом участвовали расчеты противовоздушной обороны, мобильные огневые группы бригады "БАРС-Брянск" и брянской транспортной полиции, а также спецподразделения Росгвардии.