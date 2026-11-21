В Брянской области беспилотник попал в частный дом, ранен мужчина

Один человек пострадал при атаке БПЛА в Брянской области В Брянской области беспилотник попал в частный дом, ранен мужчина

Москва21 ноя Вести.В Брянской области мужчина пострадал во время атаки БПЛА по частному дому. Об этом в мессенджере МАХ сообщил губернатор региона Егор Ковальчук.

В с. Алешковичи Суземского района после атаки украинского дрона по частному дому ранение получил 20-летний парень. Пострадавшему оказана необходимая медицинская помощь. Дом сгорел говорится в сообщении

Кроме того, в Погаре после удара БПЛА повреждено административное здание и служебные автомобили.

В деревне Ильино Трубчевского района три беспилотника атаковали территорию предприятия АПК.

Еще два дрона противника атаковали сельхозпредприятие в селе Лужки Стародубского района. Повреждены дома, автомобили и оборудование.