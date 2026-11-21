Москва21 нояВести.В Брянской области мужчина пострадал во время атаки БПЛА по частному дому. Об этом в мессенджере МАХ сообщил губернатор региона Егор Ковальчук.
В с. Алешковичи Суземского района после атаки украинского дрона по частному дому ранение получил 20-летний парень. Пострадавшему оказана необходимая медицинская помощь. Дом сгорелговорится в сообщении
Кроме того, в Погаре после удара БПЛА повреждено административное здание и служебные автомобили.
В деревне Ильино Трубчевского района три беспилотника атаковали территорию предприятия АПК.
Еще два дрона противника атаковали сельхозпредприятие в селе Лужки Стародубского района. Повреждены дома, автомобили и оборудование.