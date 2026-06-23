Москва23 июн Вести.Бойцам мобильных огневых групп (МОГ) в Ленинградской области полагается единовременная выплата в 250 тысяч рублей и премия в 100 тысяч за каждый сбитый беспилотник противника, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

250 тысяч – защитникам Ленинградского неба: принял решение ввести дополнительную меру поддержки для бойцов мобильных огневых групп написал он в мессенджере MAX

Губернатор уточнил, что единовременная выплата будет предоставляться после заключения контракта через областной военкомат. На службу в составе мобильных огневых групп приглашают мужчин до 62 лет (в зависимости от воинского звания). Их будут оформлять на службу в ГКУ ЛО "Управление по обеспечению мероприятий гражданской защиты Ленинградской области".

Помимо единовременной выплаты и премий за сбитые БПЛА, бойцам полагаются зарплата от 200 тысяч рублей в месяц и страхование жизни и здоровья на сумму в 2 миллиона рублей. Служить они будут только на территории Ленинградской области.

Ключевая задача МОГ – защита ленинградского неба, критической инфраструктуры и наших жителей от угроз с воздуха подчеркнул Дрозденко

Он добавил, что эта работа очень важная, условия интересные.