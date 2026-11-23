В аварии с бетономешалкой в Новосибирской области погибли два человека

Два человека погибли в ДТП с бетономешалкой в Новосибирской области В аварии с бетономешалкой в Новосибирской области погибли два человека

Москва23 ноя Вести.В Новосибирской области в результате столкновения легкового автомобиля и бетономешалки погибли два человека, сообщает региональная Госавтоинспекция в MAX.

ДТП произошло сегодня утром в Барабинском районе, на 6 километре автодороги К-23 Куйбышев – Барабинск.

По предварительной информации, водитель автомобиля "ВАЗ 2107" во время дождя на летней резине не справился с управлением и столкнулся со встречным бетоносмесителем – грузовым автомобилем "Камаз".

В результате произошедшего водитель автомобиля "ВАЗ" и пассажир автомобиля "ВАЗ" ... скончались на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи говорится в публикации

На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.