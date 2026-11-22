Два пассажира снегоболотохода скончались в результате ДТП в Тверской области

Два человека погибли в результате ДТП со снегоболотоходом в Тверской области Два пассажира снегоболотохода скончались в результате ДТП в Тверской области

Москва22 ноя Вести.Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП со снегоболотоходом в Зубцовском округе Тверской области, в котором погибли мужчина и женщина, сообщается в MAX-канале МВД региона.

Предварительно установлено, что в районе населенного пункта Новое Зубцовского перевернулся снегоболотоход, за рулем которого был 68-летний водитель.

В результате ДТП пассажиры (мужчина и женщина) скончались на месте. Они были без шлемов и защитной экипировки говорится в сообщении

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП.