Москва22 нояВести.Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП со снегоболотоходом в Зубцовском округе Тверской области, в котором погибли мужчина и женщина, сообщается в MAX-канале МВД региона.
Предварительно установлено, что в районе населенного пункта Новое Зубцовского перевернулся снегоболотоход, за рулем которого был 68-летний водитель.
В результате ДТП пассажиры (мужчина и женщина) скончались на месте. Они были без шлемов и защитной экипировкиговорится в сообщении
Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП.