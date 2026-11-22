Два человека погибли в ДТП со снегоболотоходом в Тверской области

Снегоболотоход перевернулся в Тверской области, погибли два человека Два человека погибли в ДТП со снегоболотоходом в Тверской области

Москва22 ноя Вести.В Тверской области при опрокидывании снегоболотохода смертельные травмы получили два человека. Об этом сообщает УМВД России по региону.

ДТП произошло в населенном пункте Новое Зубцовского муниципального округа, транспортным средством управлял 68-летний водитель.

Совершил опрокидывание транспортного средства. В результате ДТП двое пассажиров снегоболотохода (мужчина и женщина) скончались на месте. Во время движения пассажиры находились без шлемов и защитной экипировки говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

На месте работают правоохранители. Детали и все обстоятельства случившегося выясняются.