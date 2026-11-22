Москва22 нояВести.В Тверской области при опрокидывании снегоболотохода смертельные травмы получили два человека. Об этом сообщает УМВД России по региону.
ДТП произошло в населенном пункте Новое Зубцовского муниципального округа, транспортным средством управлял 68-летний водитель.
Совершил опрокидывание транспортного средства. В результате ДТП двое пассажиров снегоболотохода (мужчина и женщина) скончались на месте. Во время движения пассажиры находились без шлемов и защитной экипировкиговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
На месте работают правоохранители. Детали и все обстоятельства случившегося выясняются.