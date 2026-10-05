В Электростали столкнулись два грузовика, пострадавших нет

Два грузовика столкнулись в Электростали, водители не пострадали В Электростали столкнулись два грузовика, пострадавших нет

Москва5 окт Вести.В округе Электросталь Московской области днем 5 октября столкнулись два грузовых автомобиля. Как сообщает ГКУ МО "Мособлпожспас" в MAX, авария с участием "Камаза" и Dongfeng произошла на Носовихинском шоссе между деревнями Есино и Бабеево.

От удара произошел разлив топлива, и на этом участке трассы образовалась автомобильная пробка говорится в мессенджере

Специалисты ПСЧ-256 и ПСЧ-238 Мособлпожспаса совместно с сотрудниками Госавтоинспекции оперативно приступили к ликвидации последствий аварии. Водители грузовиков самостоятельно покинули кабины до приезда спасателей. Медицинская помощь им не потребовалась.