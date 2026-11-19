В Уфе потушены два ночных пожара, четверо жильцов спасены, один госпитализирован

Два ночных пожара тушили в Уфе, четверо жильцов спасены, один госпитализирован В Уфе потушены два ночных пожара, четверо жильцов спасены, один госпитализирован

Москва19 ноя Вести.Два пожара тушили минувшей ночью в Уфе. В результате 4 человека спасены, 11 эвакуированы. Один пострадавший госпитализирован, сообщает региональный главк МЧС в MAX.

Поздно вечером 18 ноября пожар возник в многоквартирном доме на улице Б. Хмельницкого, 112. До прибытия огнеборцев самостоятельно эвакуировались один взрослый и ребенок.

Из зоны воздействия опасных факторов пожара специалисты МЧС России спасли четырех человек, среди них двое детей. Еще 11 жильцов, включая двух детей, вывели по лестничным маршам уточнили в ведомстве

Пожар ликвидировали на площади 2 м², никто не пострадал. По предварительным данным, причиной возгорания стал аварийный режим работы электрооборудования и сетей из-за перегрузки.

Поздно ночью произошел пожар в коммунальной квартире на улице Российской. Пострадало домашнее имущество. 69-летний мужчина с диагнозом "отравление продуктами горения" госпитализирован в больницу. Пожар потушили до прибытия пожарных подразделений.

В настоящее время на местах работают дознаватели МЧС России. Специалисты устанавливают точные причины и обстоятельства возгораний.