На пляжах Камчатки найдены две выбросившиеся на берег акулы

Две акулы выбросились на пляжи на Камчатке На пляжах Камчатки найдены две выбросившиеся на берег акулы

Москва5 окт Вести.За один день на камчатские пляжи выбросились две акулы: катран на халатырском пляже, а сельдевая - на пляже западного побережья. Об этом сообщает Telegram-канал Amer Mash.

Халатырка все лето была забита отдыхающими— там загорают и купаются жители и гости региона. И именно там люди наткнулись на мертвую хищницу — катрана. Вторую обнаружили на пляже западного побережья, это сельдевая. говорится в сообщении

Ранее сообщалось, что дайверы сняли на видео стаю акул у берегов Владивостока.