Москва5 октВести.За один день на камчатские пляжи выбросились две акулы: катран на халатырском пляже, а сельдевая - на пляже западного побережья. Об этом сообщает Telegram-канал Amer Mash.
Халатырка все лето была забита отдыхающими— там загорают и купаются жители и гости региона. И именно там люди наткнулись на мертвую хищницу — катрана. Вторую обнаружили на пляже западного побережья, это сельдевая.говорится в сообщении
Ранее сообщалось, что дайверы сняли на видео стаю акул у берегов Владивостока.