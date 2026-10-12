Акулы отобрали у рыбаков в Уссурийском заливе пойманного крупного тунца

В Уссурийском заливе акулы отобрали у рыбаков пойманного тунца Акулы отобрали у рыбаков в Уссурийском заливе пойманного крупного тунца

Москва12 окт Вести.Крупного тунца, пойманного рыбаками в Уссурийском заливе, атаковали акулы. Об этом пишет Life.ru.

На опубликованном видео акулы кружат возле катера и пытаются перехватить улов, который рыбаки не успели поднять на борт.

Это какая-то не рыбалка, это какой-то треш приводит комментарий одного из мужчин издание

Отмечается, что в этом сезоне крупные тунцы часто встречаются у берегов Южного Приморья. По словам специалистов Тихоокеанского филиала ВНИРО, речь идет в том числе о тихоокеанском голубом тунце – летом и осенью он заходит в воды региона.