Москва12 октВести.Крупного тунца, пойманного рыбаками в Уссурийском заливе, атаковали акулы. Об этом пишет Life.ru.
На опубликованном видео акулы кружат возле катера и пытаются перехватить улов, который рыбаки не успели поднять на борт.
Это какая-то не рыбалка, это какой-то трешприводит комментарий одного из мужчин издание
Отмечается, что в этом сезоне крупные тунцы часто встречаются у берегов Южного Приморья. По словам специалистов Тихоокеанского филиала ВНИРО, речь идет в том числе о тихоокеанском голубом тунце – летом и осенью он заходит в воды региона.