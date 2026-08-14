Движение ограничено на улице Гродекова на острове Русский во Владивостоке Проезд закрыт по улице Гродекова на острове Русский 14 августа из-за триатлона

Москва14 авг Вести.Проезд и парковка автотранспорта ограничены на улице Гродекова на острове Русский до 14.00 пятницы, 14 августа, сообщила пресс-служба администрации Владивостока в мессенджере МАХ.

Причиной ограничения послужили масштабные соревнования по триатлону.

… до 14.00 на участке автомобильной дороги на острове Русский по улице Гродекова — от поворота на стоянку яхт и катеров (поселок Канал, д. 30) до канала будет действовать временное ограничение движения и парковки транспортных средств написали в пресс-службе

Водителей попросили выбирать пути объезда.