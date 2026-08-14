Москва14 авгВести.Проезд и парковка автотранспорта ограничены на улице Гродекова на острове Русский до 14.00 пятницы, 14 августа, сообщила пресс-служба администрации Владивостока в мессенджере МАХ.
Причиной ограничения послужили масштабные соревнования по триатлону.
… до 14.00 на участке автомобильной дороги на острове Русский по улице Гродекова — от поворота на стоянку яхт и катеров (поселок Канал, д. 30) до канала будет действовать временное ограничение движения и парковки транспортных средствнаписали в пресс-службе
Водителей попросили выбирать пути объезда.