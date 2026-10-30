В Хабаровском крае два ребенка провалились под лед и погибли, их мать выжила

Двое детей провалились под лед и погибли в Хабаровском крае В Хабаровском крае два ребенка провалились под лед и погибли, их мать выжила

Москва30 окт Вести.В искусственном водоеме в селе Мирное погибли два ребенка, провалившиеся под лед, сообщает ГУ МЧС по Хабаровскому краю в MAX.

Сегодня днем (по местному времени) очевидцы сообщили в экстренные службы о том, что вблизи жилого комплекса Твердохлебово в искусственном водоеме провалились под лед три человека: мать и двое ее детей.

На место оперативно выехали спасатели МЧС. По предварительным данным, сначала на лед выбежал младший ребенок, за ним – мать и старший сын.

Один из очевидцев вытащил из воды малыша, старшего ребенка извлекли спасатели.

К сожалению, все усилия спасателей и бригад скорой помощи спасти жизни детей оказались безуспешными говорится в публикации

В ведомстве уточнили, что ледовый покров в этом месте не больше одного сантиметра.

Сейчас на месте трагедии работают правоохранители, психологи МЧС оказывают помощь родным погибших детей.