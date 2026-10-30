Москва30 октВести.В искусственном водоеме в селе Мирное погибли два ребенка, провалившиеся под лед, сообщает ГУ МЧС по Хабаровскому краю в MAX.
Сегодня днем (по местному времени) очевидцы сообщили в экстренные службы о том, что вблизи жилого комплекса Твердохлебово в искусственном водоеме провалились под лед три человека: мать и двое ее детей.
На место оперативно выехали спасатели МЧС. По предварительным данным, сначала на лед выбежал младший ребенок, за ним – мать и старший сын.
Один из очевидцев вытащил из воды малыша, старшего ребенка извлекли спасатели.
К сожалению, все усилия спасателей и бригад скорой помощи спасти жизни детей оказались безуспешнымиговорится в публикации
В ведомстве уточнили, что ледовый покров в этом месте не больше одного сантиметра.
Сейчас на месте трагедии работают правоохранители, психологи МЧС оказывают помощь родным погибших детей.