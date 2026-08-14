Москва14 авг Вести.В Ростовской области 12-летний мальчик утонул в Голубом озере, очевидцы пытались спасти ребенка. Об этом сообщило региональное ГУ МЧС России.

Трагедия произошла 13 августа на Голубом озере в селе Самарское.

Женщина привезла на отдых компанию ребят. В какой-то момент один из мальчиков нырнул и пропал из виду. Спустя несколько минут очевидцы достали ребенка из воды и пытались реанимировать до приезда бригады скорой помощи