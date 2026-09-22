В Вологодской области два человека погибли и один пропал после катания на лодке

МЧС: 3 человека пропали на озере в Вологодской области, двое найдены погибшими В Вологодской области два человека погибли и один пропал после катания на лодке

Москва22 сен Вести.В Вологодской области 3 человека пропали в районе Кубенского озера, тела двоих из них извлечены из воды. Об этом сообщил региональный главк МЧС России.

По предварительным данным, мужчина и две женщины отправились на прогулку на лодке и не вернулись.

В экстренные службы поступило сообщение, что 3 человека (54-летний мужчина и две женщины 50 лет и 51 года) отправились на моторной лодке на Кубенское озеро в районе деревни Телячьево Вологодского округа и не вернулись отметила пресс-служба ведомства в мессенджере МАХ

Как уточняется, тела двух женщин найдены, а поиски мужчины продолжаются. К работам привлечены 23 человека и 10 единиц техники.