В Ленобласти двоих рабочих засыпало песком в траншее, один из них погиб

Двоих рабочих засыпало песком в траншее в Ленобласти, один из них не выжил В Ленобласти двоих рабочих засыпало песком в траншее, один из них погиб

Москва10 окт Вести.В Ленинградской области двоих рабочих засыпало песком в траншее на трассе, один из них погиб. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

ЧП произошло вечером 10 октября, в субботу, на 31-м километре КАД во Всеволожском районе.

Одного рабочего до прибытия пожарных извлекли из траншеи очевидцы и передали бригаде скорой помощи. Он госпитализирован. Второго рабочего извлекли пожарные и также передали медикам. Констатирована его смерть говорится сообщении ведомства в мессенджере MAX

Подробностей о состоянии пострадавшего нет.

Детали и все обстоятельства случившегося предстоит выяснить специалистам.