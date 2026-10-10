Москва10 октВести.В Ленинградской области двоих рабочих засыпало песком в траншее на трассе, один из них погиб. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.
ЧП произошло вечером 10 октября, в субботу, на 31-м километре КАД во Всеволожском районе.
Одного рабочего до прибытия пожарных извлекли из траншеи очевидцы и передали бригаде скорой помощи. Он госпитализирован. Второго рабочего извлекли пожарные и также передали медикам. Констатирована его смертьговорится сообщении ведомства в мессенджере MAX
Подробностей о состоянии пострадавшего нет.
Детали и все обстоятельства случившегося предстоит выяснить специалистам.