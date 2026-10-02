Москва2 октВести.Молодой рабочий получил смертельные травмы в ДТП с грузовиком на трассе "Каспий" в Серебрянопрудском городском округе Московской области. Об этом пишет MK.RU.
По данным издания, трагедия произошла около 16.00 пятницы, 2 октября, на 183 км автодороги.
Как сообщается, водитель грузовика не заметил, что на трассе ведутся ремонтн6ые работы, и врезался в машину дорожных рабочих. После этого автомобиль сбил 21-летнего мужчину, который наносил разметку. Он умер на месте от полученных травм.