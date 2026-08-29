Поезд насмерть сбил двух человек в Ленобласти

В Ленобласти два человека погибли на железной дороге Поезд насмерть сбил двух человек в Ленобласти

Москва29 авг Вести.Поезд насмерть сбил двух человек в Тосненском районе Ленинградской области, сообщили в региональной аварийно-спасательной службе.

По данным ведомства, трагедия произошла днем 29 августа между поселками Стекольное и Новолисино.

Спасатели поисково-спасательного отряда г. Тосно получили заявку о том, что на железнодорожных путях между поселком Стекольное и поселком Новолисино поездом сбиты два человека и требуется их эвакуация сказано в сообщении

Тела погибших были эвакуированы на станцию Новолисино и переданы сотрудникам полиции.