Москва5 маяВести.Ученые-физики Валерий Звегинцев и Владислав Галкин приговорены к лишению свободы на 12,5 лет по уголовному делу о государственной измене. Об этом сообщает ТАСС.

Решение в отношении ученых вынес Новосибирский областной суд.

Вынесен приговор … назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12,5 года каждому

говорится в решении суда

Уточняется, что отбывать наказание оба мужчины будут в колонии строгого режима.

Звегинцев являлся главным научным сотрудником Института теоретической и прикладной механики. Он был арестован весной 2023 года. Вскоре аресту подвергся и Галкин.