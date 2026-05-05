Суд Новосибирска приговорил двух ученых к 12,5 годам колонии за госизмену

Двух ученых в Новосибирске приговорили к 12,5 года колонии за госизмену Суд Новосибирска приговорил двух ученых к 12,5 годам колонии за госизмену

Москва5 мая Вести.Ученые-физики Валерий Звегинцев и Владислав Галкин приговорены к лишению свободы на 12,5 лет по уголовному делу о государственной измене. Об этом сообщает ТАСС.

Решение в отношении ученых вынес Новосибирский областной суд.

Вынесен приговор … назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12,5 года каждому говорится в решении суда

Уточняется, что отбывать наказание оба мужчины будут в колонии строгого режима.

Звегинцев являлся главным научным сотрудником Института теоретической и прикладной механики. Он был арестован весной 2023 года. Вскоре аресту подвергся и Галкин.