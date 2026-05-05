Москва5 маяВести.Ученые-физики Валерий Звегинцев и Владислав Галкин приговорены к лишению свободы на 12,5 лет по уголовному делу о государственной измене. Об этом сообщает ТАСС.
Решение в отношении ученых вынес Новосибирский областной суд.
Вынесен приговор … назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12,5 года каждомуговорится в решении суда
Уточняется, что отбывать наказание оба мужчины будут в колонии строгого режима.
Звегинцев являлся главным научным сотрудником Института теоретической и прикладной механики. Он был арестован весной 2023 года. Вскоре аресту подвергся и Галкин.