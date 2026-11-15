Дзюдоист Ринер опережает в рейтинге кандидата в президенты от партии Макрона

Дзюдоист Ринер опережает представителя партии Макрона в президентском рейтинге Дзюдоист Ринер опережает в рейтинге кандидата в президенты от партии Макрона

Москва15 ноя Вести.Пятикратный олимпийский чемпион по дзюдо Тедди Ринер обходит представителя пропрезидентской партии "Возрождение" Габриэля Атталя в рейтинге кандидатов в президенты Франции, показал опрос компании Elabe для телеканала BFMTV.

Ринер 9 ноября объявил о выдвижении своей кандидатуры на президентских выборах.

Согласно данным опроса, если в первом туре выборов примет участие широкий круг политиков от центристских и правых сил, то за спортсмена Ринера готовы проголосовать 4,5% избирателей. В то же время Атталь, представляющий политическую силу Эммануэля Макрона, получил бы поддержку 4%.

В рейтинге лидирует правый политик Марин Ле Пен, набирающая 31%, второе место занимает представитель движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон с 17%. У кандидата от левых Рафаэля Глюксманна 10,5%, экс-премьер Эдуар Филипп получил 9,5%.

Выборы президента Франции пройдут 18 апреля 2027 года. Опрос проведен среди 1391 жителя Франции 12-13 ноября.

Ранее дзюдоист Ринер назвал "поцелуем смерти" слова поддержки в свой адрес от Макрона.