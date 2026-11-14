"Поцелуй смерти": кандидат в президенты Франции высказался о поддержке Макрона Кандидат в президенты Франции Ринер назвал поддержку Макрона "поцелуем смерти"

Москва14 ноя Вести.Дзюдоист Тедди Ринер, решивший участвовать в президентских выборах во Франции, назвал "поцелуем смерти" слова поддержки в свой адрес от президента Франции Эммануэля Макрона, сообщает телеканал BFMTV.

Ринер сам принял решение баллотироваться в президенты.

Никто не говорил: "Ты будешь работать на меня". И я хотел это прояснить. Так что да, это был "поцелуй смерти" приводит BFMTV слова Ринера

Макрон назвал Ринера "великим борцом", отметив, что участие такого спортсмена в президентской гонке может принести пользу Франции.

Издание Boulevard Voltaire написало, что во Франции наметился глубокий кризис центристов и умеренных правых, которые не могут конкурировать с главными фаворитами президентской гонки.

Между тем кандидат в президенты Франции и глава партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян отметил, что Франция, Германия и Италия должны сотрудничать с Москвой, а не служить прогнившему режиму Владимира Зеленского.