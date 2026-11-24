Москва24 ноя Вести.Пятикратный олимпийский чемпион по дзюдо Тедди Ринер вызывает больше личных симпатий у французов, чем другие претенденты на пост президента страны. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической службы Odoxa, опубликованные 24 ноября.

Согласно исследованию, симпатию к прославленному спортсмену испытывают 23% респондентов, еще 4% заявили о готовности его поддержать. Таким образом, совокупный показатель составил 27%.

Для сравнения, лидера парламентской фракции партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен поддерживают 22% опрошенных, еще 13% испытывают к ней симпатию. У председателя этой же партии Жордана Барделла показатели составили 21% и 13% соответственно.

Опрос проводился 18–19 ноября среди 1005 совершеннолетних жителей Франции. Статистическая погрешность составляет от 1,4 до 3,1 процентного пункта. При этом исследователи оценивали отношение граждан к политическим фигурам, а не непосредственно намерение проголосовать за них.

37-летний Ринер объявил о намерении баллотироваться в президенты 9 ноября. При этом спортсмен не собирается завершать спортивную карьеру и допускает участие в Олимпиаде 2028 года в Лос-Анджелесе. Уже спустя несколько дней после его заявления социологическая служба Elabe включила дзюдоиста в предвыборный опрос: в одном из сценариев первого тура за него были готовы проголосовать 4,5% респондентов. Сами выборы состоятся 18 апреля 2027 года. Действующий президент Эмманюэль Макрон не сможет баллотироваться на третий срок подряд.