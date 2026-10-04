Москва4 октВести.В начале октября мужчина решил пополнить дебетовую карту в банкомате, но из-за технического сбоя лишился почти 180 тысяч рублей, сообщает E1.RU.
По данным издания, при обработке операции деньги не поступили на счет, а устройство сообщило о неисправности.
Банкомат принял внесенные мной купюры на сумму примерно от 150 000 до 180 000 рублей.... Спустя некоторое время на экране появилось сообщение: "Банкомат неисправен"сказано в сообщении
В службе поддержки банка мужчине пообещали решить ситуацию, но сроки рассмотрения заявки, по словам мужчины, все время сдвигаются. Он не исключает, что возврат денег затянется.
Как пишет издание, все дело в том, что Гражданский кодекс обязывает банк вернуть деньги в "разумный срок", обычно он равен двум неделям, но у клиента и банка могут возникнуть разночтения о сроке возврата.