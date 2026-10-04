E1.RU: мужчина лишился 180 тысяч рублей при зачислении денег в банкомат Мужчина лишился 180 тысяч рублей из-за сбоя банкомата в Екатеринбурге

Москва4 окт Вести.В начале октября мужчина решил пополнить дебетовую карту в банкомате, но из-за технического сбоя лишился почти 180 тысяч рублей, сообщает E1.RU.

По данным издания, при обработке операции деньги не поступили на счет, а устройство сообщило о неисправности.

Банкомат принял внесенные мной купюры на сумму примерно от 150 000 до 180 000 рублей.... Спустя некоторое время на экране появилось сообщение: "Банкомат неисправен" сказано в сообщении

В службе поддержки банка мужчине пообещали решить ситуацию, но сроки рассмотрения заявки, по словам мужчины, все время сдвигаются. Он не исключает, что возврат денег затянется.

Как пишет издание, все дело в том, что Гражданский кодекс обязывает банк вернуть деньги в "разумный срок", обычно он равен двум неделям, но у клиента и банка могут возникнуть разночтения о сроке возврата.