Москва5 ноя Вести.Эйфелеву башню закрыли для посещения 5 ноября. Об этом сообщается в уведомлении, опубликованном на официальном сайте объекта.

Соответствующее решение принято по причине продолжающихся забастовок в Париже.

В связи с общенациональной забастовкой Эйфелева башня сегодня закрыта. Посетителям, у которых есть электронные билеты, рекомендуется проверить свою электронную почту. Приносим извинения за доставленные неудобства говорится в объявлении

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