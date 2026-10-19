AFP: студенты заблокировали вход в парижский Лувр в знак солидарности школьникам

Студенты заблокировали вход в парижский Лувр AFP: студенты заблокировали вход в парижский Лувр в знак солидарности школьникам

Москва19 окт Вести.Студенты Школы Лувра и Школы изящных искусств, а также представители профсоюза CGT Culture заблокировали вход в парижский Лувр. Об этом сообщает агентство AFP.

Уточняется, что подобным образом они выразили поддержку "школьному движению", которое выступает против полицейских репрессий, нехватки финансирования образования, дефицита учителей и ухудшения условий в классах.

Мы с гордостью заявляем, что блокируем крупнейший в мире музей говорится в листовках протестующих

Авторы текста также обратили внимание, что закрытие Лувра в связи с протестами совпадает с датой закрытия музея из-за ограбления в прошлом году.

Ранее министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес сообщил, что власти страны не смогли удержать под контролем ситуацию во время массовых беспорядков в ряде крупных городов.