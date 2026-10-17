Во Франции пойман студент, незаконно проникший в Лувр после его закрытия Во Франции задержали студента, проникшего в Лувр после закрытия

Москва17 окт Вести.Сотрудники Лувра задержали 26‑летнего студента, незаконно проникшего в музей после закрытия.

Инцидент произошел в ночь с 16 на 17 октября. Молодого человека обнаружили в техническом коридоре, куда он проник через пожарный выход. До этого студент сфотографировал несколько других входов, сообщает издание Ouest‑France.

При осмотре места происшествия сотрудники полиции установили, что в ходе проникновения ущерб имуществу не нанесен, а система сигнализации не срабатывала.

После задержания молодой человек был доставлен в участок для допроса. Как уточнили в прокуратуре Парижа, у студента нет судимостей и он не совершил действий, требующих заключения под стражу, поэтому на время расследования его отпустили на свободу.

Ранее сообщалось, что во Франции в сентябре из музея импрессиониста Огюста Ренуара были украдены четыре картины. Произведения искусства похитили неизвестные злоумышленники, которые проникли утром в музей и вырезали картины из рам.