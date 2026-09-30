Директор Эйфелевой башни уходит в отставку из-за гендерного скандала Глава фирмы–оператора Эйфелевой башни уйдет в отставку из-за гендерного скандала

Москва30 сен Вести.Генеральный директор компании SETE, которая занимается эксплуатацией Эйфелевой башни, Патрик Бранко Руво покинет занимаемую должность в конце года, передает Associated Press.

Агентство связало анонсированную отставку Руво с итогами внутреннего расследования его распоряжения об удалении женщин-сотрудников из башни на время визита представителей одной из консервативных индуистских организаций.

5 сентября Эйфелеву башню посетила группа примерно из 100 мужчин — индуистского движения BAPS, которое ряд аналитиков ассоциирует с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Перед визитом они попросили руководство SETE минимизировать их контакты с женщинами. Управляющая компания согласилась и дала указание временно заменить женщин-сотрудниц их коллегами-мужчинами. Через несколько дней работники провели однодневную забастовку, из-за чего башня не работала.

В материале сказано, что внутренняя проверка обнаружила "операционные ошибки и недоработки", которые привели к "недопустимому" удалению сотрудниц. Председатель совета директоров компании Ариэль Вейль потребовала введения обучающих программ для продвижения гендерного равенства.

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