Москва13 сен Вести.Президент японской энергетической компании Chubu Electric Power Синго Хаяси и председатель совета директоров Сатору Кацуно уйдут в отставку на фоне скандала с фальсификацией данных о сейсмоустойчивости АЭС "Хамаока". Об этом сообщает телеканал NHK.

Ожидается, что об отставке руководителей компании официально объявят 14 сентября.

Chubu Electric Power также отозвала заявку на перезапуск третьего и четвертого энергоблоков АЭС "Хамаока".

Расследование началось в мае 2025 года. Однако искажение данных о безопасности атомной электростанции продолжалось и после. В январе компания признала, что при оценке сейсмоустойчивости станции использовала один метод, хотя в документации, переданной регулятору, указала другой.

До аварии на АЭС "Фукусима-1" в Японии работали 54 атомных реактора, которые обеспечивали около трети потребляемой в стране электроэнергии. Впоследствии Япония начала постепенно перезапускать реакторы в соответствии с новыми требованиями безопасности. Сейчас в стране работают 14 реакторов.

В мае на японской АЭС "Онагава" обнаружили утечку жидкости, содержащей радиоактивные вещества. Реактор был отключен.