Лидер партии "Рэйва" в Японии сложил полномочия после лишения водительских прав Глава японской партии "Рэйва" покинул пост после гонки со скоростью 149 км/ч

Москва9 июл Вести.Лидер популярной среди японской молодежи левой партии "Рэйва", бывший актер Таро Ямамото заявил об уходе со своего поста. Об этом он объявил в ходе пресс-конференции, которая транслировалась в прямом эфире.

Я раскаиваюсь в том, что значительно превысил скорость. Приношу свои извинения. Я, Таро Ямамото, ухожу с поста главы партии "Рэйва" сказал политик

В прошлом году в префектуре Оита Ямамото разогнал взятый в аренду автомобиль до 149 километров в час при допустимых 80 километрах в час. В мае текущего года его лишили водительских прав.

Ранее политик отказался от депутатских полномочий по состоянию здоровья (у него обнаружили рак крови), однако при этом продолжал возглавлять партию.

Ямамото пришел в политику после аварии на АЭС "Фукусима" в 2011 году, обещая бороться за интересы простых граждан, отмену части налогов и запрет ядерной энергетики.