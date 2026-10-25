Экипаж Су-30СМ2 поразил украинский безэкипажный катер в Черном море Самолет Су-30СМ2 ВКС России уничтожил в Черном море безэкипажный катер ВСУ

Москва25 окт Вести.Многоцелевой истребитель Су-30СМ2 Воздушно-космических сил (ВКС) России поразил безэкипажный катер киевского режима в акватории Черного моря. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Военное ведомство опубликовало кадры боевой работы экипажа Су-30СМ2. Также Минобороны продемонстрировало видео, на котором операторы ВС РФ уничтожают безэкипажный катер ВСУ, который являлся носителем FPV-дронов.

Летом в войска была передана новая партия истребителей Су-30СМ2 от Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в Ростех). Уточняется, что эта модификация оснащена мощной радиолокационной системой, которая позволяет поражать цели, не приближаясь к зоне работы вражеской ПВО.