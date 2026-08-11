ВС РФ поразили у Одессы патрульный катер, сопровождающий суда с грузом для ВСУ

ВС РФ поразили в Черном море патрульный катер ВСУ ВС РФ поразили у Одессы патрульный катер, сопровождающий суда с грузом для ВСУ

Москва11 авг Вести.Вооруженные силы РФ нанесли в Черном море удар по патрульному катеру, который должен был сопровождать морские сухогрузы с вооружением для ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В течение дня ударными беспилотными летательными аппаратами в акватории Черного моря южнее Одессы поражен патрульный катер, предназначенный для сопровождения в порты Украины морские сухогрузы с вооружением для ВСУ говорится в сообщении МО

Ранее военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов заявил, что вся портовая инфраструктура Украины фактически выведена из строя ударами ВС РФ. По данным украинских СМИ, Киев может лишиться до $15 млрд годовой выручки из-за простоя портов.