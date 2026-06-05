Экс-премьер Молдавии Тарлев призвал к укреплению экономических связей с Россией

Экс-премьер Молдавии высказался за экономическое сотрудничество с Москвой Экс-премьер Молдавии Тарлев призвал к укреплению экономических связей с Россией

Москва5 июн Вести.Развитие экономического партнерства между Кишиневом и Москвой должно стать прочной основой для нормализации межгосударственных отношений.

Такое мнение высказал президент Национального конгресса промышленников и предпринимателей Молдавии, бывший премьер-министр республики Василий Тарлев в интервью РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Политический деятель подчеркнул, что молдавская сторона полностью открыта к конструктивному диалогу и привезла на форум конкретные предложения и готовые решения по укреплению сотрудничества.

По словам Тарлева, эти инициативы охватывают гуманитарную, культурную и, в первую очередь, торгово-экономическую сферы.

Экс-премьер выразил убежденность в том, что успешное решение вопросов в сфере реального сектора экономики неизбежно приведет и к стабилизации политического диалога между странами.

Ранее замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что Россия рассчитывает на то, что власти Молдавии после парламентских выборов запустят процесс нормализации отношений с Москвой.