Экс-премьер Таиланда Чинават освободился из тюрьмы условно-досрочно Сидевший в тюрьме за коррупцию экс-премьер Таиланда Чинават вышел по УДО

Москва11 мая Вести.Бывший таиландский премьер, 76-летний Таксин Чинават, отбывавший срок в тюрьме в Бангкоке за коррупцию, освобожден условно-досрочно, пишет газета Bangkok Post.

Свергнутый в 2006 году Чинават возглавляет крупный таиландский политический клан и пользуется популярностью в стране. Он отбывал срок в один год тюрьмы по обвинениям в коррупции.

Чинават вышел из центральной тюрьмы Клонгпрем в Бангкоке условно-досрочно, его встретили члены семьи и толпа сторонников в понедельник утром отмечается в сообщении издания

До 9 сентября он должен носить электронный браслет.

Коррупционные обвинения в адрес Чинавата были выдвинуты заочно в период его эмиграции после свержения его правительства военными в 2006 году.

Экс-премьер Таиланда вернулся в страну в 2023 году и был приговорен к восьми годам тюрьмы, но его помиловали, сократив срок до одного года. После приговора Чинавата сразу перевели в госпиталь на лечение. В 2025 году экс-премьера повторно приговорили к году тюрьмы после того, как суд решил, что его перевод в госпиталь был незаконным.

В 2024-2025 годах таиландское правительство возглавляла дочь Чинавата Пхетхонгтхан Чинават.