Москва28 окт Вести.Бывший владелец аэропорта "Домодедово" Дмитрий Каменщик получил гражданство Израиля на основании "Закона о возвращении". В настоящее время он проживает в Тель-Авиве и занимается предпринимательской деятельностью. Об этом Forbes сообщил представитель бизнесмена.

По его словам, Каменщик покинул Россию в 2025 году — сразу после того, как решение о передаче аэропорта государству было исполнено. Представитель подчеркнул, что ни на момент сделок с контролем над "Домодедово", согласованных правительственной комиссией, ни на момент подачи иска Генпрокуратуры в январе 2025 года у бизнесмена не было иностранного гражданства или вида на жительство. Подтверждающие документы были представлены в суд и приняты им.

После перехода аэропорта государству у Каменщика, по его словам, не осталось активов в России. По данным Forbes, в апреле 2025 года состояние предпринимателя оценивалось в 1,5 миллиарда долларов.

Летом прошлого года Арбитражный суд Московской области по иску Генпрокуратуры постановил передать "Домодедово" в собственность государства. В надзорном ведомстве заявляли, что контроль над стратегическим активом осуществляли резиденты иностранных государств — Каменщик (Турция, ОАЭ) и Валерий Коган (Израиль), которые "следуют агрессивной политике западных государств". В ноябре суд подтвердил это решение, а Верховный суд отклонил жалобу Каменщика на пересмотр.

В начале 2026 года состоялись торги по продаже аэропорта. Победителем стало ООО "Перспектива" — 100-процентная дочерняя структура "Международного аэропорта Шереметьево". Сумма сделки превысила 66,1 миллиарда рублей. В августе аэропорт Внуково стал партнером Шереметьево по управлению "Домодедово", приобретя 25,01% в ООО "Перспектива" за 16,5 миллиарда рублей.