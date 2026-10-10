Москва10 октВести.Пассажиров канатной дороги Азау - Кругозор на Эльбрусе пришлось эвакуировать после того, как экскаватор повредил кабель связи на склоне, подъемник не работает больше суток. Об этом сообщили в администрации курорта.
Инцидент произошел утром 9 октября. При проведении строительно-монтажных работ экскаватор подрядной организации повредил кабель связи.
Всех пассажиров канатной дороги эвакуировали в нормативные сроки, пострадавших нетговорится в сообщении
Специалисты занимаются восстановлением поврежденного кабеля.