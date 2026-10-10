На Эльбрусе с поврежденной экскаватором канатки эвакуировали пассажиров

Экскаватор оборвал провод подъемника на Эльбрусе, пассажиров эвакуировали На Эльбрусе с поврежденной экскаватором канатки эвакуировали пассажиров

Москва10 окт Вести.Пассажиров канатной дороги Азау - Кругозор на Эльбрусе пришлось эвакуировать после того, как экскаватор повредил кабель связи на склоне, подъемник не работает больше суток. Об этом сообщили в администрации курорта.

Инцидент произошел утром 9 октября. При проведении строительно-монтажных работ экскаватор подрядной организации повредил кабель связи.

Всех пассажиров канатной дороги эвакуировали в нормативные сроки, пострадавших нет говорится в сообщении

Специалисты занимаются восстановлением поврежденного кабеля.