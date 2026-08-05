Сель сошел с Эльбруса ночью среды, 5 августа Ночью с Эльбруса сошел селевой поток

Москва5 авг Вести.В ночь на среду, 5 августа, с Эльбруса сошел сель. Об этом сообщает Telegram-канал "Кавказ.РФ".

На Эльбрусе ночью сошел сель. Селевой поток начался под станцией "Мир" и спустился на Азау говорится в сообщении

Отмечается, что сотрудники курорта и туристы не пострадали, сети и оборудование канатных дорог не повреждены. Однако есть повреждения на технических дорогах и горнолыжных трассах.

Канатная дорога работает в штатном режиме.

Несмотря на то, что повреждения оценили как незначительные, администрация курорта попросила туристов пока воздержаться от прогулок по экотропам вблизи места происшествия.