Москва9 ноя Вести.Грандиозные планы президента США Дональда Трампа после выборов в Конгресс оказались под угрозой.

Такое мнение в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" озвучил профессор НИУ ВШЭ, генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский.

По итогам американских выборов, это уже отмечают многие, что при демократическом Конгрессе могут почить в бозе грандиозные планы Трампа. В частности, первое — это "Золотой купол" стоимостью 175 млрд - на будущий год они планировали, и создание гигантского флота Трампа: 280—300 кораблей боевых до 50 года тоже 275 млрд, по-моему. Но это нужно сразу умножать на 2, на 3. Естественно, вот эти эпохальные планы, они могут, конечно, почить в бозе заявил Бужинский

Ранее президент США Дональд Трамп рассказал о своих планах на загробную жизнь. По его словам, после смерти он надеется оказаться в раю.