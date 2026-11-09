Трамп раскрыл, в рай или в ад рассчитывает попасть после смерти Трамп: надеюсь после смерти попасть в рай

Москва9 ноя Вести.Президент США Дональд Трамп рассказал о своих планах на загробную жизнь. По его словам, после смерти он надеется оказаться в раю, а не в аду.

Об этом американский лидер заявил в интервью телеканалу CBS News, отвечая на вопрос, рассчитывает ли он попасть после смерти в рай.

Надеюсь, что да. Я не хочу попасть в ад сказал Трамп

Президент США до этого уже выражал надежду, что его усилия по урегулированию конфликта на Украине прибавляют ему шансов на то, чтобы попасть в рай.

Ранее Дональд Трамп заявил, что ему не 80 лет, а всего лишь за 40, и пожилым он себя не чувствует.