Эксперт Дареини: Иран не обращает внимания на посты и дедлайны Трампа

Москва21 мая Вести.Иран не придает значения дедлайнам и постам президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в социальных сетях. Об этом информационной службе "Вести" заявил эксперт Центра стратегических исследований Ирана Али Акбар Дареини.

По его словам, риторика американского лидера меняется слишком часто, и иранская сторона принимает решения исходя из своих стратегических интересов.

Иран не придает никакого значения дедлайнам Трампа или его твитам. Президент США продолжает менять риторику каждый час. Таким образом, Иран принимает решение исходя из местных реалий и своих стратегических интересов, а не из того, что говорит Трамп сказал Дареини

Ранее он заявил, что единственный способ для Трампа сохранить лицо в ближневосточном конфликте – отстраниться от Израиля.