Эксперт Левашенко: только Россия может производить бадделеитовый концентрат

Эксперт Левашенко назвала сырье, которое производят только в России Эксперт Левашенко: только Россия может производить бадделеитовый концентрат

Москва25 апр Вести.Россия является единственным в мире производителем бадделеитового концентрата, который используют в производстве огнеупорных материалов, заявила заведующая лабораторией анализа лучших международных практик Института Гайдара Антонина Левашенко в интервью РИА Новости.

В России этот концентрат извлекают в качестве попутного продукта при переработке руд циркониевых месторождений, пояснила Левашенко.

Единственной страной в мире, где получают бадделеитовый концентрат, незаменимый в высокотемпературных технологиях, является Россия приводит РИА Новости слова Левашенко

Эксперт подчеркнула, что цена на это уникальное сырье не зависит от колебаний на мировых рынках.

Компания "Росгеология" обнаружила крупное месторождение флюорита (плавикового шпата) в Забайкалье. Благодаря этому открытию запасы этого стратегического и дефицитного для России минерала выросли на 17,5%.