Москва25 апрВести.Россия является единственным в мире производителем бадделеитового концентрата, который используют в производстве огнеупорных материалов, заявила заведующая лабораторией анализа лучших международных практик Института Гайдара Антонина Левашенко в интервью РИА Новости.
В России этот концентрат извлекают в качестве попутного продукта при переработке руд циркониевых месторождений, пояснила Левашенко.
Единственной страной в мире, где получают бадделеитовый концентрат, незаменимый в высокотемпературных технологиях, является Россияприводит РИА Новости слова Левашенко
Эксперт подчеркнула, что цена на это уникальное сырье не зависит от колебаний на мировых рынках.
Компания "Росгеология" обнаружила крупное месторождение флюорита (плавикового шпата) в Забайкалье. Благодаря этому открытию запасы этого стратегического и дефицитного для России минерала выросли на 17,5%.