Москва11 мая Вести.Боевые действия на запорожском направлении фронта не прекращались, несмотря на режим перемирия, о котором было объявлено в преддверии 9 мая. Об этом в интервью "Соловьёв Live" заявил директор центра военно-политической журналистики Владимир Орлов, сообщает ИС "Вести".

По его словам, в РФ не питали иллюзий по поводу того, как будут действовать ВСУ в период режима перемирия.

Никто не питал никаких иллюзий, единственное, конечно, там были сомнения относительно того, что будет происходить на 9 мая. Видимо, старшие товарищи вовремя одернули главу киевского-бандеровского режима, и те решили воздержаться от избыточных провокаций. В остальном ситуация на линии боевого соприкосновения оставалась напряженной. Обстрелы, как следует из статистики, не прекращались. Немаловажно отметить, что на запорожском направлении в принципе, боевые действия и не прекращались сказал он

Эксперт отметил, что на запорожском участке фронта наблюдается особенно напряженная обстановка.

Там сейчас особо напряженная ситуация: противник пытается всеми силами нас выдавить с западного фланга запорожского участка фронта. В целом же ситуация остается за нами, если смотреть на динамику хода специальной военной операции заявил Орлов

Ранее в Минобороны РФ сообщили о нарушениях объявленного режима перемирия. Так, за последние сутки ВСУ предприняли 12 попыток атак, зафиксировано более 760 обстрелов с использованием реактивных систем залпового огня, артиллерии и минометов. Российские военнослужащие, как сообщили в Минобороны РФ, зеркально отвечали на действия ВСУ.